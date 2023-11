MARTIN MÄESALU ⟩ Trahvivääriline miljonitrahvi eelnõu

See, kuidas me selle küsimuse lahendame, mõjutab lõpuks igaüht. Lihtsustatult: kas meie riik peab kinni selgetest ja kindlatest reeglitest karistamisel? Või lubame endale libastumist ja reeglite laialivalgumist? On selge, et laiema üldsuse ja ametnike huvid ei pruugi siin kattuda.

See pole lihtsalt pisiasi, vaid mängus on lõppastmes kõigi põhiõigused. Me ei saa neid kaitsta, kui ei veendu, et suured trahvid – need nn «miljonitrahvid» – kirjutatakse seadustesse hoolega ja süsteemselt, mitte lihtsalt lähtuvalt hetkeemotsioonist ja karistaja soovidest kantult.