JUHTKIRI ⟩ Kuldse trooni needus

Nii madal pole Reformierakonna toetus viie aasta jooksul veel olnud. Kas see läheb erakonnale korda? Kindlasti läheb, ehkki avalikkuses tehakse halva mängu juures head nägu. Reitingu languse põhjusena on erakondlased nimetanud riigimehelikku tegutsemist Eesti rahanduse korrastamisel, kus ei saagi hoolida populaarsusest. Selle kohta võiks öelda, et vaid rumal ei leia sobivat põhjendust.

Nagu on nentinud majandusanalüütik Heido Vitsur, oleks maksuküüru kaotamine võinud olla olemata ning seega ka kogu järgnenud kaootiline maksude tõstmise kaskaad. Riigimees või -naine võib teha ebapopulaarseid otsuseid, kuid tal on visioon ning ta oskab avalikkusele selgitada ebapopulaarsete otsuste pikaajalist mõju. Praegu näib Reformierakonnal visioon puuduvat, sest oravad ei suuda rääkida rahvale arusaadavat juttu. Kõne on segane. Võtame kasvõi automaksu näite: ühel hetkel räägitakse keskkonnahoiust ja siis laksub maksukirves elektriautode pihta, seejärel ütleb rahandusminister, et maksust laekuv raha läheb «igale poole».

Nendel ja paljudel teistel põhjustel on Reformierakonna tuumikpädevused saanud valija jaoks tugeva hoobi: Reformierakonda ei nähta enam majandusküsimustes vilununa, samuti pole kõike võimalik põhjendada julgeolekuolukorraga.