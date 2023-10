TANEL TANG ⟩ 70 protsenti Eesti kanadest peavad elama vabaduseta

Inimesed kujundavad oma tegevuse või tegevusetusega koduplaneedi kulgemist. Mõjutuse ajend ei ole esmatasandil kõikide areng, vaid isiklik heaolu. Nii on juhtunud, et mõnel on rohkem võimu kui teisel. Raha aitab võimule saada või vähemalt sellele kaasa. Me valitseme ka loomaliikide üle. Mina inimesena otsustan, mismoodi üks või teine loom siin Maa peal elada saab. Hoian, hukkan, halastan või hirmutan. See on suur võim, mis mõnele meist käib üle jõu.