JÜRGEN LIGI ⟩ Eesti valitsuskriitika viletsusest

Piir valitsuse ja oma riigi kirumise vahel pole kunagi korralikult pidanud, aga ajalooliselt on seda ületanud ikka Keskerakond ja Rahvaliit/EKRE. Siin ent on olulisi muutusi, kus mitte neis kahes pole suurt uudist. Uudist on, et Isamaa on oma isamaa materdamisega ühinenud ja teeb ta kohta avastusi, millele ametlikku kinnitust on raske leida. Ja ega leiagi, kui mitte tahta riiki, kus partei ja valitsus on kõigi probleemide lahendus, kui ta pole parajasti põhjus, nagu on nende jaoks praegu.