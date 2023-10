ERKKI BAHOVSKI ⟩ Debatt Iisraeli-Hamasi sõja üle on Eestile kasulik

Kui Iisraeli-Hamasi sõjast üldse midagi head otsida, siis seda, et Eestis on alanud avalik debatt Gaza sektori üle. On ilmunud kaks avalikku kirja – üks Iisraeli tegevuse vastu ja teine Iisraeli toetuseks. Ei saa ka öelda, et debatti peaksid mingisugused sõimu levitavad anonüümsed netikommentaatorid. Nii Iisraeli taunivate kui ka toetavate inimeste seas on palju neid, keda isiklikult tunnen. Mõnda rohkem, mõnda vähem, kuid kindlasti ei saa öelda, et tegemist oleks silmaklappidega inimestega, kes ajavad kindlat ideoloogiat kas mõne poliitilise punkti või muu erihuvi taotlemiseks.

Demokraatlikus ühiskonnas on normaalne, et tähtsaid küsimusi arutatakse avalikkuses. See on ju banaalne tõde, võidakse vastu öelda, aga rõhk on siin sõnal «arutatakse». Mitte ei sõimelda, ei süüdistata üksteist, ei sildistata. Kui vaadata pea mis tahes arutelukatset sotsiaalmeedias, siis jõutakse umbes pärast kahte-kolme postitust lemmikfraasideni: «Kaja Kallas on kõiges süüdi», «süüdi on eesti meedia», «te olete kommunist», «te olete nats» või ka «te olete Putini agent». Teemas püsimine paistab kujutavat mõnele kodanikule ületamatuid raskusi. Seetõttu on Facebook sisuliselt minetanud enda maine kohana, kus saaks midagi arutada. Võibolla mingil määral suudab arvamusplatsi funktsiooni täita X (endine Twitter).