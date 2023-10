AIMAR VENTSEL ⟩ Ukraina sõda on käivitanud Kasahstanis doominoefekti

Kasahstan on pindalalt kõige suurem Kesk-Aasia riik ja sisemajanduse kogutoodangult sama suur kui ülejäänud neli Kesk-Aasia riiki ja Afganistan kokku. Tegemist on dünaamiliselt areneva ja pidevas muutuses riigiga, mille ühiskonna mitmekesisust Eestis väga harva mõistetakse. Kasahstan on väga mitmekülgne riik väga mitmekihilise ühiskonnaga. Kõik Kasahstani regioonid – Põhja-, Lõuna-, Ida-, Lääne- ja Kesk-Kasahstan on eriilmelised, lisaks elab Kasahstanis umbes 200 etnilist rühma (esindatud on kõik endise Nõukogude Liidu rahvad) ja ühe linna piires võib näha nii mošeesid, õigeusu, katoliku kui ka protestandi kirikuid.