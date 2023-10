JUHTKIRI ⟩ Viljandi kortermaja põlengu õppetunnid

Küsimus on, kuidas võis selline asi juhtuda, et korteriühistus kasutab keegi kütteseadet, mis on ilmselgelt ohtlik ka maja ülejäänud elanikele. Ehkki on võimalik ju mõelda, et oma tuba, oma luba, on mingisugused üldised reeglid, millest tuleb kinni pidada. Igasugune kortermaja ühistu peab vaatama, et ühistu reeglid ei kipuks ahistama inimeste eraelu, kuid arvestavad samas teiste inimestega. Pole ju näiteks mõeldav, et keegi kuulab kortermajas öösiti valju muusikat ega arvesta öörahuga. Suitsuandurid peavad olema kõikides korterites, sest need võivad päästa mitte üksnes konkreetse korteriomaniku, vaid ka teiste elusid. 2019. aastal pidi politsei tegema suuroperatsiooni, sest üks inimene oli oma Tallinna Õismäe korteris kollektsioneerinud kahurimürske.