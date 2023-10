ENE KALLAS ⟩ Nalja nabani ehk halloween kadride-martide manu!

Teiseks aga meeldib mulle tohutult kõikide pühakute õhtu kombestik. Jah, see on võõras, see on teistsugune, see ei ole kindlasti seotud ühegi põhjamaise traditsiooniga. Aga see on lõbus! See on elu triumf surma üle niimoodi, et surm seatakse esiplaanile. Üks tark mees või naine ütles kunagi, et kõige tähtsam sündmus iga inimese elus on surm. Miks ta seda ütles, ja mis kontekstis, jäägu see siiapaika. Surmast ei ole veel teadaolevalt ükski elusolend veel pääsenud. Ulmekirjandus muidugi tegeleb juba ammu teadvuse ülekandmisega tehisintellekti või siis laseb ehitada androide, millel ei ole teadvust, ja inimene saab siis kindlal viisil oma teadvuse sinna üle kanda, teatud tingimustel.