LIISA PAKOSTA ⟩ Laste turvalisuse arvelt ei saa automaks tulla

Pere kasvades läks vaja seitsmekohalist autot, kuna endistviisi oli lastele nõuetekohase turvavarustuse kasutamine mulle oluline. See tähendas ikkagi, et viie lapsega me ei mahtunud terve perega korraga selleski autolaevas sõitma, sest kolme turvatooli kolmesele tagumisele istmele lihtsalt ei mahu. Auto enda vajadus tulenes kõige enam sellest, et lasteaiakohad olid erinevates linnaosades, mis polnud isegi kõrvuti. Isegi ideaalse ühistranspordi korralduse juures oleks laste edasi-tagasi vedamine ilma autota võtnud mitu tundi. Tänaseks on mu lapsed nii suured, et seitsmekohaline auto on minevik.