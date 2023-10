Juhtkiri ⟩ Piir peab olema valmis pagulaste tulvaks

Ehk siis hakkab pagulasi üle oma piiri illegaalselt ELi poolele sokutama. Seda loomulikult eesmärgil panna proovile Euroopa ühtsus – Venemaa sihiks on ikka olnud läänemaailmas segadust külvata.

Soome asub ELi idapiiril nagu meiegi. Seni pole idanaabrid meile sellel kombel peavalu valmistanud, kuid lätlastel ja leedulastel on juba aastaid halvad kogemused piiril Valgevenega. Ka Eesti piirivalvurid on oma Leedu kolleegidel mitu korda abiks käinud.

Valgevenest tulnud inimesed on Leedu piiril lõhkunud valvekaameraid ja muid piirivalve rajatisi, mullu oli selliseid juhtumeid üle 460. Vormis, relvastatud Valgevene piirivalvurid on toonud piirile illegaalseid immigrante, lõiganud piiril olevasse traataeda augu ja on pagulased seejärel Leedu poole suunanud.

Kui Venemaa tooks Soome piirile ootamatult suure hulga inimesi, siis võiks Soome Leijtensi sõnul saada piirikontrolliks Frontexilt abi. Tema hinnangul oleks võimalik abiväed ELi välispiiridele kohale tuua mõne päevaga.

Selleks, et olukord ELi lõunapiiril praegusest palju hullemaks ei läheks, peab soodsalt kokku langema väga palju asjaolusid. Nii heale õnnele pole mõtet lootma jääda.

Rändesurve leevenemist pole tulevikus loota. Kui ülejäänud maailmas rahvastikukasv pigem pidurdub ja pöördub paljudes riikides ka languseks, siis Aafrikas seda oodata pole. Seega tuleb mandri väga ebavõrdselt jagatud ressurssidest ära toita praegusest kordades rohkem inimesi. Või siis peavad need inimesed kuhugi mujale minema, kus on lootus paremale elule. Ja kõige lähemal on arvatagi Euroopa.

Meie peame aga arvestama võimalusega, et ühel hetkel hakkab Venemaa immigrante hulgakaupa meievahelisest piirist üle sokutama.