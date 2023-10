ÕNNE PILLAK ⟩ Puuetega inimesed vajavad suuremat hoolt ja tähelepanu

Usun, et keegi ei vaidle vastu, kui ütlen, et puuetega inimesed vajavad riigilt suuremat tuge. Peame puuetega inimestele rohkem tähelepanu pöörama ning leidma võimalusi, kuidas neid ja nende lähedasi riigi poolt rohkem aidata. Nii teenuste kui rahaliste toetustega.

2022. aasta lõpu seisuga oli kogu me elanikkonnast 9,1% ehk ca 124 000 inimest puude raskusastmega. Nende suhtelise vaesuse näitajad on märkimisväärselt kõrgemad kui ülejäänud elanikkonnal. Isegi kui nad kogu hingest püüavad ise hakkama saada, ei pruugi see neil oma tervise tõttu lihtne olla. Puuetega inimesed vajavad suuremat hoolt ja tähelepanu, et saada turvatunnet, head haridust, võimalust end tööturul teostada ja osaleda maksimaalselt igapäevaelus.