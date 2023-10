JÜRGEN LIGI ⟩ Millal see jama lõpeb? Inimene pole nimelt loom

Ma siis ka ütlen seda, mida vist kõik täna on juba öelnud: millal see jama lõpeb? See ajab tigedaks, sest sel võivad olla tagajärjed, nagu olid Brežnevi ajal või tuhandevahetusel. Siis olid õhtud pimedad ja õue polnud palju asja. Praegu oleme eurooplased ja ei tohiks halvemat tahta.

Inimene nimelt pole ainult loom, kes elab päikese ja pimeduse järgi kogu ööpäeva, vaid tal on päevajooksul nii kohustused kui tekkinud vaba aeg, mida vanasti polnud. Nood kohustused, töö ja kool, kuhjatakse päeva algusse just selleks, et vabal ajal oleks valge väljas olla - lastel, spordiharrastajatel, aiapidajatel jne. Ehk me päev pole ühtlaselt sümmeetriline, vaid jaotatud. Ja me pole üksi, vaid ka Euroopa rütm on me keskkond ja seda me üksi ei muuda.