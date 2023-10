Andrei Kuzitškin ⟩ Eesti on juba ammu sõjas, aga paljud ei ole sellest veel aru saanud

Kui Eesti valitsus otsustab suurendada sõjalisi kulutusi või kinnitab lisaeelarve Ukraina põgenike abistamiseks, algab Eesti ajakirjanduse ja ühismeedia venekeelses segmendis kisa: «А-а-а-а!!! Ja mis Eestil sellega pistmist on??? Kellega meie siis sõdime?!». Ja mina pean tihtipeale neile aeglase taibuga inimestele seletama, et tegelikult valitseb Eesti ja Venemaa vahel juba ammu sõjaseisukord. Aga see sõda on oma olemuselt hübriidne, sellepärast ei ole rindejoon nii ilmne, vaenlane on maskeeritud ning kasutatav relv on salajane ja selle laske ei ole kuulda.