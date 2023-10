Hõbemägi tõdes, et Eesti ühiskonna pahameel on praeguse olukorra vastu üldiselt suur, aga mingisugust silmaga nähtavat tulemust hoolimata sellest, et ka riigikogu juhatus on asja arutanud, pole siiamaani näha. «Riigikogu juhatus istus koos, pidas poolteist tundi aru ja siis tulid sealt välja tõeliselt laurihussarliku seisukohaga: on vaja leida lahendus,» meenutas Postimehe peatoimetaja.