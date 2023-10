Reedel jõudis avalikkusesse informatsioon, et Tallinna kiirabi töötajatel on kinnine sotsiaalmeediagrupp, kus levitatakse fotosid patsientidest, nende kodudest, haiguslugudest ja ka surnukehadest. Esialgse info põhjal algatas andmekaitse inspektsioon menetluse, mis loodetavasti selgitab välja kõik selle jubeda loo üksikasjad. Praegu teame kiirabi töötajate selgituste põhjal, et fotosid tehti «õppe-eesmärkidel».