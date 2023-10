Erik Aru ⟩ Majanduse tulevikuvaade tekitab ebakindlust ja juba see on halb

Sel nädalal otsustas Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu intressimäärasid mitte tõsta. Varem on nõukogu tõstnud intressimäärasid kümnel istungil järjest. Inflatsioon on endiselt üle kahe korra tempokam kui keskpanga kaheprotsendiline siht, kuid prognooside järgi peaks tempo tulevikus alanema. Kuigi eesmärgini ei alane see ennustuste järgi enne 2025. aastat. Kui muidugi midagi ootamatut ei juhtu – ja eks neid üllatusi on viimasel ajal muudkui tulnud.