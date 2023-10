ÜRO peasekretär António Guterres tabas hella kohta, öeldes, et 7. oktoobril alanud Hamasi rünnakuid Iisraeli vastu tuleks näha aastatepikkuse lämmatava okupatsiooni kontekstis. Kuigi Guterres lisas sama soojaga, et see ei õigusta mingilgi moel vägivalda Iisraeli elanike vastu, oli džinn juba pudelist välja lastud.