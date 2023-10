Voodilutikatest (aga ka prussakatest ja vaaraosipelgatest) lahtisaamiseks mürke kasutamata sobib kuum õhk. Meetodit kasutatakse toiduainete pastöriseerimisel. Katsetamisel on sobinud see ka koduste tüütute putukate tõrjumisel. Tulemus on lõhnatu ja keemiavaba.