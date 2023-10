Vähe viitsiv tööline ehk maakeeli laisk, ei tööta ka siis, kui tööandja end oimetuks rabeleb, et talle aina uut motivatsiooni leiutada. Sõna «motivatsioon» sisuline tähendus eesti keeles on viitsimine. Kui töötaja viitsib oma tööd teha, on ta hästi motiveeritud ja kui ei viitsi, siis on moodne öelda, et «mott on maas». Töötajate motiveerimine on täna nagu torus voolav vesi, mis liigub vääramatult ja nõudlikult tööandja krae suunas.