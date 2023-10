Peamine põhjus, miks sündimus on madal, on lihtne: tänapäeval tahavad inimesed väiksemaid peresid kui varem. See kehtib erinevates kultuurides ja majandustes üle kogu maailma, kirjutab Ameerika Ühendriikide majandusteadlane ja ülikooliõppejõud Dean Spears.

Kuuekümne aasta pärast saabub aeg, kui ÜRO prognooside kohaselt saavutab maailma rahvastiku suurus oma haripunkti. Kiireid lahendusi ei tule. Isegi kui täna on veel liiga vara, et täpselt teada, kuidas ehitada külluslikku tulevikku, mis pakub head elu stabiilsele, suurele ja õitsvale tulevasele elanikkonnale, peaksime selle eesmärgi nimel juba töötama. Oodata, kuni rahvastik saavutab oma haripunkti, et siis küsida, kuidas rahvastiku vähenemisele reageerida, oleks sama ettevaatamatu kui oodata, kuni maailmas hakkavad fossiilkütused otsa saama, et siis kliimamuutustele reageerima hakata.