Vanarahvas armastas öelda: «Pessimist on see, kes näeb eemalt tark välja, aga optimist see, kes asjad ära teeb.» Meie valitsusliikmete igapäevase sõnavara hulka kuuluvad fraasid: «väga keerulised ajad», «rasked otsused», «eelmiste valitsuste tegemised ja tegemata jätmised» jne.

Huvitav, millisel valitsusel on kerge olnud? Ajad ja väljakutsed võivad olla erinevad, aga valitsust, mille töölaual pole hunnik lahendamata probleeme, pole olnud ega tule. See on iga ministri palga sees, et selge peaga, käised üles käärides, ilma nurina ja hirmutamiseta seista Eesti inimeste ja ettevõtluse käekäigu eest, mitte majandusolukorda ignoreerides pimesi edasi rühkida hirmkalli valimislubaduse täitmisega.