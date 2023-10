ILMAR RAAG ⟩ Hamas ei tohi võita!

Me oleme ühel meelel tolle kirja autoritega, et sõda Gazas on tragöödia ja humanitaarkatastroof. Ometi peame oma hoiaku kujundamisel lähtuma pikemas perspektiivis «väiksema kurja» põhimõttest.

Kõik tänased võimalikud valikud on halvad, kuid meie valik peab arvesse võtma kõiki tõenäolisi ohvreid ka järgmise 10–20 aasta jooksul. Kohene relvarahu on see, millega džihaadi terroriorganisatsioon Hamas on oma plaanides arvestanud ühe võimaliku võidu kriteeriumina.