EVELIN POOLAMETS ⟩ Valitsuse maksumäratsus

Riigieelarve esimesele lugemisele läks hulk seadusi, mille ainus eesmärk on täita kiiresti riigikassat. Kiireloomulisust põhjendati riigieelarve menetlusega, mistõttu enne seaduseelnõu ja seletuskirja koostamist ei koostatud ka väljatöötamiskavatsust. Ehk ilma tungiva vajaduseta visati aknast välja hea õigusloome tava. Samas on õiguskantsler korduvalt selgitanud, et kiireloomuliseks saab pidada olukorda, kus vajadus uue õigusliku regulatsiooni järele ilmneb ootamatult erakorraliste asjaolude kogumis (pandeemia, looduskatastroofid jne). Raske uskuda, et riigieelarve koostamine tuli valitsusele ootamatult.