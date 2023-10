Demokraatlikud valimised olema ka arusaadavad. Sedeli peale risti tegemine ja kasti langetamine, hiljem sedelite kokkulugemine mitmete inimeste silma all on nii lihtne protseduur, et isegi see, kes ei ole algkooli lõpetanud, suudab sellest aru saada. Elektroonilistest valimistest kõikide nendes peituvate tehniliste keerukustega ei saa aga aru peaaegu keegi.