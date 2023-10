James Sherr ⟩ Putini Gaza rinne

Venelased on juba ammu mõistnud, et sõja võitmiseks tuleb vastase jõude ekspluateerida sama osavalt kuienda omi. Nagu näitab Gazas toimuv, võivad need jõud olla kaugel sellest sõjast, mida üritatakse võita. 6. oktoobril Iisraeli vastu suunatud rünnak Hamasilt ja Islamidžihaadilt on juhtinud ülemaailmset tähelepanu kõrvale Venemaa sõjalt Ukraina vastu. Kuid see ei ole muutnud Venemaa otsust lammutada see riik ja halvata tema nii-öelda sponsoreid «kollektiivses läänes».