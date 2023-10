JUHTKIRI ⟩ Verine gaas

Demokraatlikel riikidel tuleb nõrkusest üle saada ja vaja on näidata jõudu. Nagu Teises maailmasõjas, tuleb käivitada Ameerika «demokraatia arsenal» ja saata ukrainlastele kõike, mida nad vajavad. Ka Euroopa Liit peab kaitsetööstuse käima saama. Kujutame ette kõige halvemat stsenaariumit: Trump on saanud taas presidendiks ja viib USA NATOst välja; Ukraina on verest tühjaks jooksnud ning kaotanud neljandiku territooriumist. Sellisel juhul oleme jõudnud uue 1940. aasta lävele, sest Iraan, Venemaa ega Hiina enam ei peatu. Järgnevad katsed hävitada Iisraeli riiki, Taiwani (Hiina Vabariiki), Eesti riiki.

Härra Orbán, kas teil on meelest läinud ungarlaste tapmine 1956. aastal? Praegu on õige hetk valida pool, et midagi sellist enam kunagi ei korduks. Kas Venemaa gaas on seda väärt, et unustada ülestõusus hukkunud enam kui 2500 ungarlast ja peale selle mahasurumist hukatud peaminister Imre Nagy?