EERO MERILIND ⟩ Arstid ja õed põlevad läbi, seda ei muuda paari-kolme aastaga

Eelmisel nädalal kirjutas ajakirjanik ja arstiteaduse üliõpilane Toivo Tänavsuu oma kogemuse põhjalt, kuidas inimesed on hädas ja otsivad oma terviseprobleemidele leevendust erakorralise meditsiini osakondadest. Samal ajal on erakorralise meditsiini osakondade ja kiirabide töötajad üle koormatud, väsinud ning kurvad. Töötajaid ei jätku, läbipõlemine on kiire ja suure leegiga. Kui juba paarinädalase praktika ajal tekib frustratsioon, kuidas siis hoida tervishoiusüsteemis optimismi ja üleval soovi lahendada inimese tervisemuresid.