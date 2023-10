Kohtute töö üle on aastaid arutletud.

Viimased nädalad on näidanud, et paljudes suurt avalikku huvi tekitanud kohtuprotsessides ei ole prokuratuuri süüdistused vett pidanud ja kohtualused on õigeks mõistetud. Kuidas kontrollida prokuratuuri ja kohtute kvaliteeti, jäädes samal ajal kindlaks nende sõltumatuse põhimõttele? Kuidas vältida kohtuprotsesside venimist aastatepikkuseks?