ERKKI KOORT ⟩ Prohmakas prokuratuuris - Eestis ei juhi uurimisi peaminister

Soomele ega Rootsile ei ole need ühendused elutähtsad. Meile aga on need märksa olulisemad. Rootsit ühendab Läänega palju kaableid ja neil ei ole hullu midagi, kui üks idasuunaline kaabel katkeb. Ometigi on Stockholm reageerinud märksa rohkem kui Tallinn.