HENRI ZEIGO ⟩ Roolikeeraja, talitse end!

Eriti puudutab see õnnetusjuhtumeid, kus kohalikud on varem ja korduvalt juhtinud tähelepanu liiklusohtlikele kohtadele, mida kasutavad näiteks lapsed kooliminekul. Paljuski saavad oma kodukoha jaoks ära teha omavalitsused, ent kui jutt käib suurematest maanteedest ja nende muutmisest jalakäijate jaoks turvalisemaks, siis kipub vastutus hajuma riigi ja omavalitsuse vahelises suhtluses.

Ilmselt ei ole üllatus, et riigil on rahaasjadega praegu halvasti. Ei ole ka valdade finantsolukord kuidagi parem. Kõigil on vaja kokku hoida, mistõttu täiendavad investeeringud teeületuskohtade ja valgustuse jaoks lükkuvad edasi. Ometi pole liiklusohtlike paikade teadvustamine viimase paari aasta mure, kui riigi majanduslik seis on järsult halvenenud. Lihtsalt nüüd annavad tegematajätmised endast valusamalt märku.