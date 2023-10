Bogáta Timár ⟩ Eestlased on soome-ugri hõimude suurim tugi

Vähe sellest, et oktoobrikuu kolmas laupäev on soomeugrilastele pühendatud lipupäev – Tallinnas ja Tartus toimusid koguni kaks (!) suurt kontserti ning lisaks lugematul hulgal väiksemaid Fenno-Ugria Asutuse või teiste organisatsioonide korraldatavaid üritusi.

Tundub, et teadmised ja huvi soome-ugri rahvaste vastu on Eestis alati olemas, nii igapäevastes vestlustes kui ka tipp-poliitikas – ent kas eestlased teavad, kui ainulaadne see maailmas õieti on?