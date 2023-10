JUHTKIRI ⟩ Suur raiskamine

Postimees peab õigeks õlitehase lõpuni ehitamist. Eesti vajab oma tööstust. Mõeldes rahvusvahelisele olukorrale, on meil eriti vaja õlide tootmist kohalikust põlevkivist. Sellise tehase õige koht on Ida-Virumaal, kus on juba olemasolevad õlitehased ja kaevandused ning inimesed, kes vajavad tööd. Kokku oleks tehas Eesti Energia hinnangul loonud umbes 500 töökohta.