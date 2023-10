TANEL SEPP ⟩ Kübersõda on kohal. Kolm suurt erinevust, millega tuleb tegeleda

«Iga klikk loeb» on midagi, mida tänapäeval õpetatakse loodetavasti juba lapsest peale. See isiklik vastutus puudutab kõiki, kes internetis oma asju ajavad, olgu need e-kirjade, panganduse või kassipiltidega seotud. Inimesi, keda internet üldse ei puuduta, on väga vähe. Seega, küberturvalisus võiks kõnetada paljusid, eriti oktoobris, mil terve kuu aja jooksul pöörame paljudes maailma riikides just nendele küsimustele tähelepanu.