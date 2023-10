Peeter Koppel ⟩ Appi, me ei saa ilma fossiilsete kütusteta elada!

Põhjus selleks on lihtne – lugejale tuleb anda võimalus tutvuda mõlema poole narratiividega. Jah, ma tean, et see pole tänapäeval enam moekas lähenemine ning domineeriva narratiivi suhtes isegi mokaotsast kriitiline olemine tähendab kohest tühistamisele suunamist, kuid mis siis? Las inimesed loevad mõlema poole seisukohti ja siis ise otsustavad!