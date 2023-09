Erik Moora ⟩ Fossiilimajandus tuleb sulgeda viivitamata

Kreeka, Sloveenia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Holland, USA, Hongkong, Hiina, India – see on väike loetelu riikidest, mida viimase kuu jooksul on tabanud laastavad üleujutused ja vihmad, milleks aastasadu või -tuhandeid püsinud linnad pole valmis. Liibüas pühkisid üle-eelmisel nädalal sademeist tingitud tulvaveed merre terveid kvartaleid. Surma on saanud vähemalt 4000 inimest, kadunud veel tuhandeid, koduta jäänud kümneid tuhandeid.