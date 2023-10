ENDEL OJA ⟩ Rail Balticu olematu tasuvus ja rahastamislootus on veelgi kahanenud

MTÜ Avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal selgitab (PM 12.10.2021): «Seni on projekti üks kaalukamaid põhjendusi olnud, et Euroopa Liit rahastab valdava osa selle rajamise kuludest ja miks siis mitte pakutud võimalust ning raha ära kasutada. On püütud jätta mulje, et EL on projekti valmisehitamiseks lausa raha «valmis pannud». Paraku on ka projekti apologeedid nüüd olnud sunnitud tunnistama kriitikute ammu esitatud väidet, et ELi rahast RB valmisehitamiseks käesoleval eelarveperioodil ei piisa. Ka pealtnäha lihtsat lahendust – finantseerida projekti senisel viisil järgmisest ELi eelarveperioodist – tegelikult ei ole. Euroopa Ühendamise rahastus on kaks eraldi osa. Mahult väiksem osa on (11 miljardit eurot) on jagatud «vaesematele» riikidele nagu meie. Ainult selles osas on võimalik raha saada abimääraga 85 protsenti. Keskmistele ja rikastele riikidele kehtib maksimaalne abimäär 50 protsenti. Balti riigid on järgmiseks eelarveperioodiks kindlalt liikumas keskmiste hulka.»