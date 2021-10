2017. aastal leidsime majandusministeeriumi dokumendiregistrist RB 2015. aastal sõlmitud rahastuslepingu. Kuigi teiste riikide analoogsed lepingud on avalikult veebis kättesaadavad, on RB meeskond kõik sellised dokumendid salastanud. 2015. aasta rahastamislepingust on näha, et kavandatud ajakava ei võimalda saavutada avalikult lubatud eesmärki: ehitada raudtee valmis aastaks 2025. Et seda varjati, oli ilmselt tagatoa saladus, mida ei pruugitud rääkida meeskonna liikmetele ega poliitikutele, kes projekti avalikult kaitsesid ja näiliselt juhtisid.