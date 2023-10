JAANUS KRIISK ⟩ Kirjanikud võiksid olla eesti keele õpetajad

Riigi jätkusuutlikkuseks on vaja teatud ametite kvaliteetset taset. Praegu on puudu õpetajaid. Väga huvitav ning tugeva ja pikaajalise mõjuga amet. Olen isegi mõelnud, et kui peaks ettevõtlusest väljuma, siis oleks teine valik väga tõenäoliselt õpetaja elukutse.

Kujutame korraks ette, et tõstame palga nõutud tasemele ja lepime ühiskondlikult kokku, et kool on õpetamise ja õppimise koht ning kasvatusega tegelevad vanemad kodus ehk õpetaja tunneb jälle austust oma töö vastu, aga paraku on sobilikke inimesi füüsiliselt lihtsalt puudu.