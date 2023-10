JUHTKIRI ⟩ Vajame lennunduses oma suurmeistrit

Eriti on seikluseotsijaid näinud just Eesti lennundus, kus kõikvõimalikele päästjatele on makstud Eesti mõistes hiigelpalka, aga tulemused on olnud nullilähedased. Teema on eestlastele emotsionaalselt tähtis, sest tähendas ju Eesti iseseisvuse taastamisega tekkinud Estonian Air ka meie oma lennukompaniid Nõukogude Aerofloti asemel. Aga nagu varemgi Eesti ajaloos, on rahvuslikud ettevõtmised mandunud millekski muuks – kui rahvusliku ärkamise ajal ehitatud Aleksandrikool avati venekeelsena, siis Estonian Airist edasi tulnud Nordica lendab hoopis kuskil Rootsi siseliinidel.