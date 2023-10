MARTIN EHALA ⟩ Vene laps peab saama eesti kooli

Mõtlema peaks panema aga see, et esimesse klassi minevate vene laste jaoks on see reaalsus. Tegu ei ole ju keelekümblusklassiga, kuhu eesti keele oskust väärtustavad vanemad panevad oma lapse vabatahtlikult ja kus kasutatakse erimetoodikat. Eestikeelsele õppele üleminek on kõigi vene õpilaste ja õpetajate jaoks sama kohustuslik nagu 19. sajandi lõpul oli üleminek venekeelsele õppele eesti õpilastele ja õpetajatele. See on šokiteraapia.