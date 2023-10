Raul Eamets ⟩ Kodulaen ei ole sama, mis riigivõlg

Sageli võrreldakse riigi eelarvet pere eelarvega. See võrdlus on lihtne ja loogiline, kõik saavad aru, et võlg on võõra oma ning laenuleib ja pirrutuli ei kesta kaua. Seega, igasugune laenamine on halb. Punkt. Kas see ikka on nii ja kas saab samastada perepea laenuvõtmist Eesti riigi laenuvõtmisega? Mina väidan, et ei saa. Miks?