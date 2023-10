Nüüd võiks nuriseda siinkirjutaja tähelepanuvõime kallal ja leida, «alles ärkas». Aga ei ärganud alles, pea kaks kuud on Eestimaast ja selle saatusest lugu pidavad inimesed n-ö öö läbi üleval olnud. Apoliitilise inimesena on mul poliitmängudest enamasti ükskõik, aga kui meie julgeolekuoht nr 1 ehk Venemaa näitab oma sõjalist võimekust Euroopas juba pea teist aastat, siis jääb täiesti arusaamatuks, kuidas saab meid kodus ja välismaal esindada inimene, kelle abikaasa oli äsja seotud äriga Venemaal. Kuidas see päriselt võimalik on?