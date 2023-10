Alina on paras udupea ja tal on selline Moskva kunstiringkondade hipsteri snobistlik olemus. Päris naljakas oli temaga mööda Karagandad jalutada. Kui me esimest korda käisime kohvikus ja Alina tellis mingi imepeene kohvijoogi ja siis seda väga kriitiliselt degusteeris, hakkasin ma naerma.