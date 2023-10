Rainer Saks ⟩ Schröder süüdistab USAd Ukraina ja Venemaa läbirääkimiste nurjamises

Hamas jätkab hõredate raketirünnakutega Iisraeli territooriumile, kuid need ei valmista Iisraeli armeele suur probleeme. Iisraeli õhurünnakud ei ole viimastel päevadel ka väga massiivsed olnud. Hizbollah'ga käib regulaarne tulevahetus ning aeg-ajalt üritatakse ka Liibanoni aladelt lasta Iisraeli suunas rakette. Iisrael evakueerib järjest Liibanoni piiriäärseid asulaid, näidates seega oma valmisolekut konflikti eskaleerumiseks sellel suunal. Iisrael jätkab Läänekaldal islamivõitlejate vastaste haarangute läbi viimist ja seni püsib seal olukord kontrolli all.

Eile sai ka esimesed 20 humanitaarabi veokit loa siseneda Gazasse. Kogu humanitaarabi korraldamise ümber on omajagu segadust. Iisraeli mure, et humanitaarabi võidakse kasutada Hamasi sõjaliseks toetamiseks, ei ole täiesti alusetu. Tundub, et ka eile ei kontrollitud Egiptuse poolel, mida selle humanitaarabiga kohale toimetati. Loodetavasti suudetakse Egiptuses alanud diplomaatilistel kõnelustel Gaza humanitaarabi osas mingid kokkulepped saavutada. Muid perspektiive nendel kõnelustel ei ole.