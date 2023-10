Daniil Martikainen-Jarlukovski ⟩ Oma väärtuste eest seismine ei ole teiste rõhumine

«Kui oled Roomas, tee nii nagu roomlased,» on sajandeid olnud juhtiv inimkäitumise põhimõte, millest püütakse praegu lahti saada. On raske mõista, missuguse tulemuseni loodavad jõuda inimesed, kes edendavad niisugust lähenemisviisi, kuid on lihtne näha, missuguse tulemuseni see viib. Kui rahvas A ei hoia oma väärtustest kinni ega nõua nende järgimist, siis rahvas B ei võta neid vastu ja võib isegi nõuda hoopis oma väärtuste järgimist. Siis jääb rahval A kaks varianti: kas ta hakkab siiski oma väärtuste järgimist nõudma või alistub rahva B tahtele. Teine variant toob pikas perspektiivis väärtuste järgimist nõudva rahva võidu, kuna see stsenaarium välistab lõimumise ja isegi tugevdab tolle rahva maailmavaateid.