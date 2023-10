Professor Alfred Lepaotsast ⟩ Korralagedus, ma ütlen!

Nüüdseks pole enam kahtlust, et situatsioon indikeerib nii-öelda intersektsionaalset disturbantsi. Antropotseen on alanud, sellega tuleb harjuda, harjumist aga õppida. Õppida aitavad õpetajad, veel parem kui Õpetajad. Nagu mina. Täpsemalt öeldes – nagu Mina. Selleks kogusin ühte nii-öelda raamatusse kokku oma tähtsamad filosoofilised läbinägemused. Raamat sai igati informatiivse pealkirja «Mina, mina ja Minamina». Küsisin riigieelarvest toetust ka. Saingi, hullumajade realt. Saadaval parimates raamatupoodides otse Evelyn Kantemir-Bergholzi essee «Trellide taga» kõrval. Evelyn on minult palju õppinud, huvitav, kes ta üldse on. Meie teosed peaksid koolides kohustuslikud olema.