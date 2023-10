Madis Pärtel ⟩ Rohepööre toob põllumeestele muutusi

Rohepöördest on eri valdkondade kontekstis olnud palju juttu, kuid vähem on räägitud sellest, milliseid muudatusi toob see põllumajandussektorile. Püüan rohepöördega seonduvat pisut avada ning tutvustada võimalusi ja lahendusi, mida riigis selle elluviimiseks tehakse.

Ennekõike tahan aga rõhutada, et rohepööre pole Euroopa Liidu poolt peale surutud suund, vaid see on vajalik kliimamuutuste leevendamiseks ja keskkonnakahjude vähendamiseks. Teame ju kõik, et meie põllumajandussektor on viimastel aastatel kogenud kliimamuutustest tingitud põuda ja liigseid sademeid ning taimedel levivad uued kahjurid ja haigused. Ka on sektorit mõjutanud Ukrainas toimuvast sõjast tingitud väetiste hinna tõus, mis sunnib otsima tavaväetistele alternatiive. Ehk siis see, mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi. Hakkame koostama ka kliimaseadust ja selles on põllumajandusel oluline roll. On vaja uusi lahendusi ja arendusi, aga nende kasutuselevõtt võtab aega ning riigi, erasektori ja teadlaste ühist pingutust.