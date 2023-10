Rainer Saks ⟩ Ukraina väed kindlustavad oma positsioone uutel sillapeadel

Hamas teatas kahe USA kodanikust pantvangi vabastamisest Katari vahendusel. Niimoodi püütakse sisse töötada vahenduskanalit Katari kaudu ja anda eriti USA suunal märku, et mingi protsess on võimalik. Tegelik eesmärk on võita aega ja lükata Iisraeli sissetung Gazasse võimalikult edasi, lootes tekitada mingi diplomaatiline protsess Iisraeli ohjeldamiseks. Sellise protsessi kaudu oleks ka võimalik Hamasil taotleda endale konflikti osapoole staatust.