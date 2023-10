NÄDALA NÄGU ⟩ Peaprokuröri rasked valikud

Ka hiljem on nende teed korduvalt ristunud ning mitme Eesti õigussüsteemi lähedalt tundva eksperdi arvates oli just Reinsalu see, kes 2020. aastal valitsuse liikmena tõi Parmase peaprokuröri kohale. Tolleaegne välisminister aga kinnitab, et seda tegi siiski justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa), lisades, et esimesena pakutud Lavly Perlingu kinnitamine teiseks tähtajaks ei saanud valitsuse tuge ning Parmas oli järgmine valik.