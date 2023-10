Priit Hõbemägi ⟩ Kas Iisraelil on plaan, mida nüüd teha?

Alates Hamasi terroristlikust rünnakust Iisraelile, kus hukkus üle tuhande inimese, on vähemalt osa maailmast hinge kinni pidades oodanud, mis saab edasi. Esimestest päevadest lubati vaenlasele hirmsat kättemaksu ja riigi peaminister ütles, et Iisrael on sõjas.

Sajad tuhanded Iisraeli sõjaväelased on koondatud Gaza piirile. Isegi päevi kestnud Gaza pommitamine ei anna aimu, mis veel tulla võib. Aga mis on Iisraeli plaan, seda ei oska keegi öelda. Nädalapikkune hoiatamine, et «kõige karmim karistus on alles ees», hakkab tekitama tunnet, et tegelikult ei tea keegi, mis on Iisraeli Suur Plaan. Ja kas neil üldse on plaan? Kas üha karmimad ähvardused ei varja peataolekut?